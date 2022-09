In attesa di conoscere con esattezza le condizioni di Dybala e Pellegrini la Roma “festeggia” (si fa per dire) l’esito positivo dell’operazione al menisco alla quale si è sottoposto oggi Rick Karsdorp. L’olandese si era infortunato durante la partita con l’Helsinki aumentando la lunga lista di indisponibili di Mourinho. L’operazione, eseguita presso la Klinik Gut diretta dal Dott. Georg Ahlbäumer, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in circa circa 6 settimane. Il terzino olandese questa mattina era partito alla volta della Svizzera con un aereo privato messo a disposizione dalla famiglia Friedkin. La speranza è di averlo prima della lunga sosta invernale.