Con la cessione di Spinazzola Fonseca si ritrova con l'emergenza terzina già amplificata dall'infortunio di Zappacosta. Petrachi è al lavoro per mettere una toppa e ha individuato 3 profili. Il primo è quello del croato Barisic del Glasgow Rangers, ma la valutazione del club scozzese (10 milioni) è ritenuta troppo alta. Un altro croato, secondo il Tempo, invece potrebbe tornare a Trigoria: si tratta di Anocic. Ex terzino della Primavera (all'occorrenza mezz'ala), prestato dal club giallorosso al Cibalia. Riprendono quota, quindi, le piste italiane che portano a Iacoponi del Parma e a sorpresa a Barreca del Genoa come riporta Leggo.