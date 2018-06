Il futuro di Bruno Peres è ancora in bilico. Da settimane si parla di un suo ritorno al Torino, con la Roma e i granata già forti dell’intesa trovata sulla base di un prestito da un milione con obbligo di riscatto alla 25esima presenza fissato a 7 milioni. Quello che manca, però, è l’accordo tra il brasiliano e il club di Cairo. Il motivo? Come riporta “Tuttosport“, il Besiktas ha chiamato l’entourage del calciatore parlando di un’offerta più alta di quella presentata dal Torino. Peres chiede un ingaggio fisso il più possibile vicino ai 2 milioni, mentre i granata sono saliti fino a 1,5 milioni netti più bonus da 300mila euro. Ora i turchi mettono sul piatto una cifra superiore, ma non hanno nessuna intesa con la Roma. Ecco perché il Torino resta ancora avanti.