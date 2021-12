Nel mercato di gennaio, la Roma avrà bisogno di un centrocampista e di un terzino destro. La squadra deve essere certamente rinforzata visti i numerosi impegni - tra l'altro anche ravvicinati - e le diverse problematiche fisiche che si presentano, covid incluso. In attacco però, non sembrerebbero previsti grandi investimenti nella sessione invernale dei trasferimenti. Borja Mayoral, viste le recenti prestazioni (impreziosite dal gol a Sofia), avrebbe convinto Mourinho che lo utilizzerà con maggiore frequenza. Lo spagnolo potrebbe a questo punto restare e poi tornare a giugno in Spagna. Sull'attaccante di proprietà del Real Madrid avevano chiesto informazioni la Fiorentina e il Crystal Palace.