La caccia al nuovo centrale del Parma ha un favorito, come riporta La Gazzetta dello Sport. Federico Fazio è il primo della lista, oggi, per il direttore sportivo emiliano Carli che si è già mosso con la Roma. Dai giallorossi è arrivata un’apertura alla partenza dell’argentino trentatreenne non più titolare nelle idee di Fonseca. Si aspetta che il giocatore dia il via libera, che ancora non c’è. Mentre Fazio riflette e con la Lazio inseritasi sull'argentino Mateo Musacchio del Milan, nelle ultime ore è stato offerto anche Aleksandar Dragovic, austriaco classe 1991 in scadenza di contratto a giugno col Bayer Leverkusen. Un'altra pista alternativa porta a Nkoulou del Torino, in cambio del centrocampista Kurtic.