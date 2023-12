Due rescissioni, due elementi decisivi per il mercato della Roma in questo inverno. L'arrivo del difensore è ormai questione solo di volontà della dirigenza. L'ex juventino ha detto sì anche a un contratto breve (6 mesi ed eventuale opzione per un altro anno), l'Union Berlino è disposto a lasciarlo andare e Mourinho ha detto sì.e anche se ormai difficilmente l'affare salterà anche perché la Roma ha urgenza di un difensore dopo Capodanno vista la partenza di Ndicka in coppa d'Africa e i problemi mai risolti di Smalling.E anche perché nel frattempo Renatosi riavvicina al ritorno a Parigi con 6 mesi di anticipo e tante delusioni nello zaino di un giocatore con problemi cronici a livello fisico.Se il manager porterà un’offerta (Arabia o Turchia), l’addio a Trigoria si potrebbe consumare con gran sollievo della Roma che risparmierebbe 4 milioni di ingaggio e libererebbe un posto in lista Uefa per Kristensen o Azmoun. E a quel punto Bonucci non sarebbe l'unico obiettivo. Mourinho vorrebbe, infatti, un difensore giovane ed esplosivo. In grado magari di giocare in due ruoli.. il preferito resta Theate, ma con scarse possibilità di successo.