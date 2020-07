Full immersion a Torino per la Roma, attesa domani dalla gara con i granata e sabato dall'ultimo turno di campionato in casa della Juventus. Dopo la sfida con il Toro, i giallorossi di Fonseca non rientreranno nella Capitale per preparare l'appuntamento conclusivo con la Vecchia Signora, ma si fermeranno nel capoluogo piemontese per continuare il programma degli allenamenti: e lo faranno proprio in casa della Juve.



VINOVO - La Roma infatti ha avuto l'ok dalla Juventus per utilizzare Vinovo per gli allenamenti di giovedì e venerdì. Dal 2018 i bianconeri hanno trasferito le operazioni della prima squadra al Training Center alla Continassa, lasciando la struttura di Vinovo agli allenamenti dell'Under 23 e alle gare ufficiali di categoria delle varie squadre giovanili. Fino a sabato, però, l'impianto sarà lasciato ai giallorossi, in lotta con il Milan per il quinto posto e rivali dei bianconeri all'ultima giornata. Rapporti positivi tra le due società, Andrea Agnelli ha accettato la richiesta della Roma, una sorta di ritorno di favore per il 2013, quando la squadra allora guidata da Antonio Conte si allenò a Trigoria per preparare la Supercoppa Italiana contro la Lazio.