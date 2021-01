Uno sgarbo ai rivali di una vita. Non è il motivo principale, ma Tiago Pinto ha messo gli occhi su Otavio che andrà in scadenza a giugno col Porto.

Il brasiliano, 25 anni, è un trequartista puro. Con i suoi 1,72 cm di altezza è dotato di buona velocità, ma ha anche una buona forza fisica che lo aiuta nei contrasti.

La scadenza ha attirato l'attenzione di diversi club europei: uno su tutti il Siviglia di Monchi che è in pressing da diverso tempo sul ragazzo. Anche il Napoli la scorsa stagione era sulle sue tracce, salvo poi virare su altri obiettivi. La Roma lo ha inserito nella lista delle occasioni qualora dovessero fallire gli assalti a El Shaarawy e Bernard.