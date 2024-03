Roma, ottime notizie per De Rossi: Lukaku in gruppo col Belgio, recupera per il Lecce

Redazione CM

Ottime notizie per la Roma di Daniele De Rossi: Romelu Lukaku, acciaccato nei giorni scorsi, ha completamente recuperato dai problemi fisici che l'avevano tenuto ai margini del gruppo della Nazionale belga. In particolare un infortunio all'anca, che non gli ha permesso di scendere in campo nell'amichevole contro l'Irlanda.



RECUPERATO PER IL LECCE - L'ex Inter nella giornata di oggi si è regolarmente allenato con il resto del gruppo squadra del Belgio: contro l'Inghilterra, dunque, è destinato a partire dal primo minuto, così come contro il Lecce di Luca Gotti, nella gara del Via del Mare, prevista per lunedì 1 aprile alle 18.