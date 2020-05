La pandemia coronavirus ha frenato la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma da James Pallotta a Dan Friedkin. Intanto il presidente giallorosso cerca nuovi soci in giro per il mondo. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la banca incaricata Goldman Sachs si sta muovendo anche in Arabia Saudita. Da Londra rimbalza la notizia di un interessamento alla Roma di uno dei fondi sovrani, che farebbe capo a Muhammad bin Salman: 34enne figlio del re Salman, vice premier e ministro della difesa. Il principe saudita sta cercando di acquistare il Newcastle e in alternativa valuta un ingresso nel calcio spagnolo.