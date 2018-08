Punzecchia la Juve, dice che "vendere" a volte è obbligatorio e scherza come al suo solito.James Pallotta si è divertito ad intervistarsi a vicenda con Kluivert e Manolas e, sui canali social della Roma, si è lasciato andare a battute e gag. Ma anche a qualche riflessione.



SULLA JUVE DI CR7 - Partendo da Cristiano Ronaldo: “Non vedo l’ora di affrontarlo”, ammette Manolas. Il presidente della Roma gli fa eco: “Non lo dico per stimolarlo a smentirmi, ma la Serie A è un campionato più tattico e penso che potrebbe avere più difficoltà rispetto alla Spagna. Però sono contento che sia qui, per la Serie A, un campionato spesso sottovaluto. Poi mi chiedo come lo pagheranno...”.



SUGLI ADDII - Il presidente della Roma torna anche sulle cessioni: “Mi piaceva molto Salah, vendere Alisson non è stato facile, Radja è un guerriero. Ma la gente deve capire che a volte si è costretti a fare certe scelte, e allora bisogna ricavarne il massimo possibile. Poi speri di acquistare giocatori di personalità che siano migliori. La gente pensa che sia facile acquistare e cedere i giocatori, non è così”.



SU MANOLAS - Dopo i complimenti a Kluivert per come lascia sul posto gli avversari, Pallotta conclude ribadendo a Manolas quanto “ormai tu sia importante qui. All’inizio eri giovane, anche un po’ presuntuoso, ma adesso sei cambiato e sei un leader. E io sono felice che tu sia qui”. E chissà che, stavolta, non ci siano decisioni difficile da prendere.