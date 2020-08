Sul fronte societario c'è da segnalare l'annuncio via Twitter di , Fahad Al Baker - uomo d’affari del Kuwait, non legato al fondo sovrano - che ha dichiarato di aver sottoposto a Pallotta un’offerta per l’acquisizione del club: «Stiamo aspettando una risposta che ci auguriamo possa essere positiva». Non s’è fatta attendere la replica del presidente giallorosso: «Io non ho ricevuto nulla, è un tweet esilarante. Ma chi è? Non è che hanno sbagliato Pallotta?». Poche ore fa però l'emiro ha rilanciato “Siamo concentrati sulla chiusura dell’affare nei prossimi 10 giorni. Se riusciremo a concludere l’affare lo celebreremo, altrimenti ci congratuleremo con i nostri competitor. Prossimi 10 giorni? E’ un dovere, c’è un altro competitor che ha iniziato prima di noi la negoziazione e questo sta creando questi conflitti mediatici”.