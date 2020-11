Paulo, allenatore della, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Dzeko e Mayoral? Come ha detto, sono giocatori con caratteristiche diverse. Conosciamo tutti l’importanza di Dzeko nella squadra, era in un momento molto positivo. Ha fatto una grande partita contro la Fiorentina, ma domani non è possibile farlo giocare. Giocherà Mayoral che ha altre caratteristiche, ma è importante non cambiare l’intenzione della squadra, principalmente quella offensiva. L’obiettivo e la forma di giocare rimangono gli stessi"."Ho già parlato di questo, è chiaro per tutti che non abbiamo avuto nessun vantaggio da questa situazione. E’ stato un errore, ma per me la pena non può essere la stessa se non c’è stato un vantaggio dalla situazione. Per questo sono fiducioso"."E' l'autorità competente che decide"."Si è parlato molto di questo, ma la mia scelta non è stata in funzione di Borja Mayoral, ma della partita, della strategia e degli avversari. Solo questo, non ho scelto un calciatore lì per Borja, ma è stata solamente una questione di strategia"."Quando parliamo di queste ultime tre partite e parliamo solo della difesa non è giusto. Il processo difensivo è fatto da tutta la squadra: se avanti non pressiamo bene è più difficile per i difensori dopo. La squadra sta bene in tutti i momenti difensivi perché tutti i giocatori sono disponibili per difendere e pressare. Il merito di non prendere gol, che è importante, è merito di tutta la squadra e non solo dei difensori".