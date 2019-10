La resa dei conti su Tor di Valle stavolta sembra davvero arrivata. Come riporta Il Messaggero, dopo sette anni di incertezze attorno a un progetto Stadio tra accuse di tangenti e falle progettuali, il Campidoglio è pronto a consegnare la sua bozza di convenzione urbanistica ai privati. I quali, dovranno decidere se firmarla oppure no. In caso di rifiuto, potrebbe prendere corpo la minaccia di una causa al Comune.

L’amministrazione capitolina, in ogni caso, ha deciso: dalle carte dell’ipotetico accordo non sarà depennata la parola chiave dello scontro con Pallotta e soci, ovvero quella della contestualità. Significa che per il primo incontro nel nuovo stadio, dovranno essere pronte e collaudate tutte le opere pubbliche promesse. Dall’unificazione dell’Ostiense-Via del Mare agli svincoli alla ferrovia Roma-Lido, che dovrebbe garantire un treno ogni 3 minuti e mezzo.​L’obiettivo è quello del potenziamento della ferrovia urbana, con la possibilità di “16 treni l’ora”. Non si scappa.



Tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, la bozza di convenzione sarà messa nero su bianco e inviata via pec ai privati. Spetterà a loro decidere se andare avanti alle condizioni del Comune oppure fare marcia indietro.