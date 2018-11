Solo sette presenze, addirittura zero in Champions League per Javier Pastore in giallorosso. La Roma vuole risolvere definitivamente quello che sta diventando un caso. Oggi il trequartista argentino è volato a Barcellona col medico sociale giallorosso Del Vescovo per una consulenza medica in merito a una terapia da svolgere per provare a superare i problemi muscolari (soprattutto al polpaccio) degli ultimi mesi. Pastore rimarrà in Catalogna fino a venerdì con Marco Esposito, fisioterapista della Roma. La speranza è di risolvere definitivamente i problemi e tornare il prima possibile in campo. Ancora difficile fare previsioni: Pastore, rientrato in gruppo la scorsa settimana, si è fermato nuovamente alla vigilia della sfida contro la Sampdoria per un fastidio al polpaccio. Col viaggio a Barcellona, la Roma spera di risolvere i problemi una volta per tutte.