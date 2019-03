Dopo l’esclusione dai titolari nel derby di sabato, Javier Pastore rischia di vedere il ritorno degli ottavi di Champions League addirittura dal divano di casa. Di Francesco non ha preso bene la reazione dell’argentino, che al momento dell’ingresso in campo durante Lazio-Roma ha mostrato il malcontento per l’ennesima panchina, lanciando il fratino e rivolgendo un gestaccio alla panchina. Come riporta Il Messaggero, la Roma starebbe valutando la possibilità di punirlo con l’esclusione dai convocati per la sfida con il Porto. Continua dunque la stagione nera del Flaco, che dopo essere stato definito “imbarazzante” anche dal mentore Sabatini, sembra finito in un buco nero senza ritorno.