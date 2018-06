La Roma è ai dettagli per la trattativa che porterà Javier Pastore a Trigoria. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il direttore sportivo del Paris Saint Germain Antero Henrique è arrivato a Milano. In giornata il diesse incontrerà Marcelo Simonian, il procuratore di Javier Pastore e il ds Monchi per sistemare gli ultimi dettagli della trattativa. Poi Pastore – che oggi compie 29 anni – potrà trasferirsi nella Capitale.