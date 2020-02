Paulo Fonseca non ha potuto convocare Javier Pastore per la partita contro l’Atalanta, avendone verificato giorno dopo giorno le condizioni fisiche. Come riportato dal Corriere dello Sport, il dolore all’anca persiste ed è determinato da un problema complicato da risolvere. Pastore si è già rivolto a uno specialista spagnolo e ieri ha fatto un controllo a Villa Stuart. Per ora è esclusa l’operazione. Ma ovviamente i tempi di recupero si allungano. L’infortunio, che lo tormenta da novembre, sembrava avergli dato tregua intorno alla fine di gennaio, tanto da permettergli di giocare qualche minuto nel derby, e invece è peggiorato negli ultimi giorni. Un bel guaio per la Roma, che paga Pastore oltre 10 milioni all’anno con un contratto firmato fino al 2023. Tra un paio di mesi si farà il punto della situazione ma la sua stagione rischia di essere finita.