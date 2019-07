Javier Pastore ha rifiutato due ricche offerte arrivate dalla Cina. L'ex Psg è convinto di potersi ritagliare uno spazio significativo con il nuovo tecnico Paulo Fonseca. Non è dello stesso avviso la Roma che sta cercando in tutti i modi di liberarsi dell'argentino. El Flaco pesa tanto sui conti dei giallorossi, il suo ingaggio da 4.2 è un problema importante considerando la scarsa resa sul campo. Si era aperta anche una discussione con il Boca Juniors del direttore sportivo Burdisso, ma la cifra richiesta da Pallotta per non registrare una minusvalenza rappresenta un ostacolo.