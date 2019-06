Francesco Totti oggi ha rivelato anche un retroscena di mercato riguardo un giocatore che non avrebbe voluto a Roma. "Non farò nomi", dice l'ex capitano, ma poi descrive la situazione e fa intendere benissimo che si tratta di Javier Pastore.



"Tornavo dalle vacanze, era il primo anno che avevo smesso. Mi hanno chiesto un parere su un giocatore, avevo detto che non sarebbe stato un bene per la Roma", prosegue Totti, che poi lo descrive: "Non era adatto al 4-3-3 di Di Francesco e veniva da tremila infortuni. Certi dirigenti mi dicevano "ti pare, devi sempre andare contro...Avrei fatto un'altra scelta e ci avrei azzeccato sotto un certo punto di vista. Avrei preso uno dell'Ajax. Già sapete di chi parlo, vero?". Una domanda retorica, perchè anche qui si capisce l'identikit del giocatore in questione: Hakim Ziyech, vicinissimo all'approdo in giallorosso la scorsa estate.