Esattamente sei mesi fa, il 28 giugno, Javier Pastore giocava la sua ultima partita. Ad agosto si è operato all’anca in Spagna e adesso, almeno dal punto di vista medico, è pronto per tornare subito in grupp. A partire da domani. Il tentativo di sondare il terreno da parte del club sulla disponibilità dell’argentino di lasciare la capitale (e liberarsi cosi dell’ingaggio di 4,5 milioni), è stato respinto. Pastore è convinto di poter tornare ad allenarsi a Trigoria a breve e poter dare il suo contributo. Il discorso mercato sarà rinviato a giugno. Prima l'ex Palermo ha bisogno di giocare e la Roma è dello stesso avviso, non fosse altro per non svalutare un capitale. Lui a Roma sta benissimo, ha da poco lasciato la casa in centro per trasferirsi in una vicino alla scuola internazionale dei figli, con i compagni ha un rapporto d’oro, soprattutto con gli spagnoli che sono spesso ospiti da lui.