Lorenzo Pellegrini è in dubbio per la trasferta di Genova. Il ginocchio è ancora dolorante e il capitano rischia di finire in panchina. Mourinho deciderà solo in extremis se convocarlo per il Genoa, anche riflettendo sul precedente di Venezia. Mourinho studia soluzioni alternative: se in difesa può sostituire ancora Smalling con Kumbulla, che non sta benissimo a causa della contrattura rimediata in nazionale ma entro domenica dovrebbe essere a posto, l’eventuale ricambio di Pellegrini dovrebbe essere Nicolò Zaniolo, favorito su Mkhitaryan per la posizione di trequartista dietro alle due punte.