La Roma sta per disputare la finale di Europa League alla Puskas Arena di Budapest. Per i giallorossi sarà una partita speciale ma lo sarà anche per Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso che avrà l’onore di vestire la fascia al braccio in un appuntamento molto importante: sarà infatti il primo capitano nella storia del club capitolino a giocare due finali europee.