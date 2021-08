Critiche, dubbi e tentazioni. Tutto spazzato via, o almeno così sembra.fortificano Lorenzo Pellegrini atteso da mesi alla firma su un rinnovo che cancelli la clausola rescissoria da 30 milioni e la scadenza nel 2022. Il capitano ha stretto da subito un bel rapporto con lo Special One, e quando hai Mou dalla tua parte anche le critiche esagerate di parte della tifoseria sui social tendono a perdere molta forza.L’amore di Lorenzo per la Roma d’altronde non è in dubbio, maanche perché non sempre si è sentito apprezzato dalla piazza. I suoi agenti, Giampiero Pocetta e Giovanni Ferro, titolari della Gp Soccer and Management, hanno incontrato a Trigoria Pinto due volte tra fine luglio e i primi di agosto.. Lorenzo si sente gratificato dalla stima che verso di lui nutrono sia i Friedkin sia Mourinho.L’appuntamento per il rinnovo è vicino. E ovviamente stavolta si parlerù soprattutto di cifre per un 25enne che mira a giocarsi il Mondiale in Qatar e che è tra i migliori nel ruolo in tutta la serie A.a stagione fino al 2026. Un aumento considerevole rispetto ai poco meno di 2,5 che percepisce finora. Sorprese a parte, quindi, la fumata bianca sembra vicina. Nel frattempo Lorenzo si gode le coccole di Mou e i bei voti in pagella dopo la partita con la Fiorentina. Le critiche, ormai, lo sfiorano poco o nulla.