Il rinnovo di contratto fino al 2026 è un segnale tangibile del desiderio della famiglia Friedkin di assecondare i desideri del suo allenatore e di dare stabilità ad un progetto che è soltanto agli inizi con la proprietà statunitense. Parallelamente all'opera di risanamento economico del club, il desiderio è die presto potrebbero arrivare novità importanti in tal senso., con l'intento di archiviarle positiviamente in maniera molto rapida. Mourinho ha individuato nel difensore centrale e nei due centrocampisti i prossimi pilastri del suo ciclo nella Capitale e per tutti è previsto un significativo adeguamento al rialzo dell'ingaggio., più bonus, che rappresenta il premio per gli elementi ritenuti imprescindibili dal management giallorosso.- Il nuovo limite fissato dal neo-acquisto Abraham e da capitan Pellegrini potrebbe dunque essereMosse imprescindibili per provare a creare uno zoccolo duro in uno spogliatoio ha spesso visto partire i suoi calciatori migliori, costringendo le precedenti proprietà e dirigente a sacrificare i pezzi più pregiati per fare mercato e dare ossigeno alle casse societarie. I Friedkin vogliono cambiare passo e, per accontentare Mourinho, sono pronti a nuovi importanti investimenti.