Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala si aggregheranno in queste ore ai convocati di Italia e Argentina per gli impegni amichevoli durante la sosta. Il capitano verrà valutato in queste ore dallo staff medico della Nazionale. Ieri ha accusato un problema al flessore sinistro. Dybala, invece, la gara non l’ha nemmeno iniziata sempre per un fastidio al flessore sinistro. La Joya è stato mandato subito a Villa Stuart ma non sembrerebbero esserci lesioni. Per questo partirà per il Sudamerica dove la sua Nazionale giocherà in amichevole contro Honduras e Jamaica. In caso di forfait è pronto Nico Gonzalez.