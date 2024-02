Roma, Pellegrini è rinato: la cura De Rossi, i record e l'obiettivo Europeo

Da capitano a capitano. L'arrivo di Daniele De Rossi ha risvegliato l'attuale portatore di fascia: da quando DDR siede in panca, Lorenzo Pellegrini si è ritrovato. Con quello rifilato al Cagliari nel posticipo della 23esima giornata di Serie A, sono tre i gol di fila segnati dal centrocampista giallorosso. Il capitano era infatti andato a segno nelle ultime due partite di campionato, entrando nei due 2-1 contro Verona e Salernitana. Con il Cagliari il tris che significa record: mai Pellegrini aveva segnato per tre gare di fila nella massima serie in carriera.



LA CARICA DEI 102 - Numeri che diventano sempre più cospicui. Capitan Lorenzo si è issato a quota 102 reti alle quali ha partecipato con la maglia della Roma. Gol, assist e rigori procurati, il bottino di Pellegrini è già a tre cifre. Considerando le 6 stagioni e mezza in giallorosso, si tratta di, in media, 14 contribuzioni per stagione. Numeri da mezzapunta, più che da centrocampista.



SVOLTA - L'inizio di stagione è stato sottotono. Pellegrini ha giocato poco per problemi fisici e impattato meno sulle segnature dei suoi. Eppure riesce ad essere il terzo miglior marcatore della rosa con 6 reti realizzate, dietro alla coppa Dybala-Lukaku. Di lui De Rossi ha detto che non potrebbe desiderare un capitano migliore per la sua Roma. Fiducia confermata in campo. Da leader a leader, la fascia è in buone mani. E Spalletti si frega le mani: un Pellegrini così si rilancia anche in ottica Nazionale per quell'Europeo che i suoi compagni hanno vinto ma che un infortunio gli ha precluso.