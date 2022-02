Dopo il pareggio interno di ieri contro il Genoa la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria, per preparare la sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Martedì i giallorossi andranno a San Siro per il quarto di finale della competizione. Lorenzo Pellegrini torna ad allenarsi in gruppo e sarà recuperato per la partita. Il capitano della Roma è assente da tre settimane. La squadra ha svolto prima un lavoro atletico e poi sulla tecnica