Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e autore di due gol contro il Ludogorets, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita dell'Olimpico: "Due rigori segnati nella stessa partita? E' molto importante essere sicuri di quello che si sta facendo e, in particolare, sapere già dove si vuole calciare. Ero tranquillo e fiducioso, sapevo che sarebbe andata bene"



CONDIZIONI - "Qualche dolore ce l'ho, ma non ho nessun problema particolare. Giocando tutte le partite, è normale che si senta un po' di stanchezza. Adesso abbiamo tre sfide fondamentali, vogliamo vincerle tutte per arrivare in buono stato alla sosta".



DERBY - "Come si può notare, i nostri tifosi ci fanno sentire tutta la loro passione ogni volta che scendiamo in campo. Sarà una partita importante e speciale, vogliamo vincere questa così come tutte le altre".



MIGLIORAMENTI - "E' anche questione di predisposizione e disponibilità da parte nostra. Possiamo e dobbiamo fare di più tutti quanti per cercare di giocare meglio e dominare la partita. Abbiamo tanti giocatori, tra cui io, che riescono a rendere meglio quando toccano tanto la palla. Vedo sempre un miglioramento da parte di questa squadra, facendo gli step giusti secondo me riusciremo a toglierci delle soddisfazioni".