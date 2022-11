Di interventi ne fa un paio, ma sono di ordinaria amministrazione. Quando arriva il tiro di Rick si accascia.: Primo tempo di errori, dietro e davanti. Nella ripresa è un puma, graffia e ruggisce. Entra da protagonista anche nell’azione del gol annullato a Nonato.Padronanza fisica e di nervi. Ma si addormenta incomprensibilmente sull’infilata di Rick e fa calare il gelo sull’Olimpico. Si rifà nella ripresa.: Mou lo rimette dietro e dopo 6 minuti rischia il danno grosso. Anche il resto dei controlli palla è sempre condizionato da uno stato d’ansia eccessiva. Finale combattivo.Idee confuse e il piede troppo moscio. Un analcolico biondo, che fa incavolare il mondo. E pure Mou. (1’st Cristante 6,5: porta sostanza)Si mette a correre e a recuperare palle ovunque può. Spesso in maniera disordinata. (1’st Volpato 7: il ferro è bollente con giocate sopraffine e tanto carattere. Una botta di freschezza benedetta. Che dura poco. 36’st Bove sv): Il gigante serbo ordina la cameretta lasciata nel caos dai compagni. E’ il più lucido ed essenziale di tutta la squadra in un primo tempo difficile. (16’st Zalewski 6,5: Verdon rischia di ucciderlo)Primo tempo evanescente come una Coca-Cola aperta da giorni. Negli spogliatoi rimette le bollicine e sfiora due volte il pareggio.: Ci sono palloni che pesano un quintale, come le palle mediche. Lui se ne incolla due. Li scaglia alle spalle di Padt. In modo così romantico da dimenticare tutto il resto.: Il Gallo non si sveglia. Strozzato tra errori banali di appoggio e stop a inseguire giorni migliori. (1’st: Ha le fiamme in corpo e ci prova come un forsennato rincorrendo tutto ciò che è bianco. Si guadagna non uno, ma due rigori. Poi segna un gol devastante)Un passo dietro a Belotti, lì dove scorre il fiume delle occasioni da creare. Si vede poco. Riappare di sponda.Il peggio e il meglio. Primo tempo pessimo. Negli spogliatoi ribalta tavoli, schermi, sedie. Pure i bagni. Ma ribalta soprattutto la Roma che si divora i bulgari prima dell’enorme sofferenza finale.Padt 7Cicinho 5Verdon 3Nedyalkov 6Witry 6Piotrowski 5 (21’st Nonato 6,5)Cauly 6,5Naressi 6Rick 7Thiago 6 (21’st Tissera 6)Tekpetey 6 (21’st Despodov 6)