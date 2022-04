Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, per analizzare il 4-0 sul Bodo/Glimt: "“Si possono dire tante cose sulla nostra squadra, possiamo migliorare in tantissime cose ma non si può dire che quando c’è da tirare fuori qualcosa in più non lo facciamo. Sono molto contento e soddisfatto, ero fiducioso, sapevo che sarebbe stata difficile ma che avremmo fatto bene"."Si parla tante volte di bel gioco ma fine a se stesso, a noi piace quello finalizzato e cerchiamo di farlo al meglio”.“Penso che sia fondamentale non correre troppo, le prime non sono distanti e lavoriamo per questo. La prima cosa che il mister ci trasmette è essere esigenti con noi stessi. Penso sia fondamentale per un giocatore che vuole migliorarsi”.“Non è semplice da spiegare, è un po’ la storia di una vita. Cerco di trasmettere ai compagni quello che vivo portando questi colori sulla mia pelle. La cosa che mi piace di più è che non manchiamo gli appuntamenti più importanti"."Assolutamente sì, la volevamo anche lo scorso anno. Eravamo 2-1 all’Old Trafford, abbiamo fatto una grande partita anche a Roma col Manchester. Stavolta è diverso perché sentiamo più responsabilità, pur essendo al primo anno col nuovo allenatore. Siamo una squadra forte che vuole arrivare fino in fondo”