La fascia da capitano, le belle parole di Pinto, le investiture die un rendimento sempre più da big. Lorenzosta vivendo un momento magico e domenica tornerà titolare contro l'Udinese dopo la squalifica in attesa della nascita del secondo figlio. Nel frattempo si registrano passi importanti verso il rinnovo di contratto che lo legherà alla sua Roma almeno fino alLe parti si erano date appuntamento al 2021, e in questi giorni potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Per ora i contatti trae l'entourage del numero 7 sono rimasti in sospeso ma c'è la volontà piena da tutte e due le parti di chiudere quanto prima l'accordo. Pellegrini vedrà aumentato l’ingaggio. Con eliminazione dellae prolungamento almeno fino al 2025. “Legarmi alla Roma? Più legato di così è difficile. Sono legato da sempre alla Roma, è questo quello che conta”, aveva detto dopo la rete all’Inter. Quando ancora Dzeko non aveva perso la fascia da capitano. A beneficiarne, seppur a malincuore visto il bel rapporto tra i due, è stato propioE' lui il presente e il futuro della Roma, della squadra che ha tifato sin da bambino. E' lui che ha salvato Fonseca con lo Spezia e che ora sarà chiamato all'ennesimo riscatto dopo la sconfitta dei compagni con la Juve.