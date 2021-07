Primo incontro positivo. Nella mattinata di oggi è andato in scena a Trigoria il meeting tra l'agente di Lorenzo Pellegrini, Giampiero Pocetta, e Tiago Pinto, general manager della Roma: appuntamento per parlare del rinnovo di contratto del centrocampista e capitano giallorosso, in scadenza il 30 giugno 2022.



ESITO POSITTIVO - Dopo i primi contatti telefonici avvenuti nelle scorse settimane, per l'agente e la dirigenza giallorossa è stata l'occasione per avviare le prime trattative e per parlare del futuro del giocatore; appuntamento dall'esito positivo, anche se non si è ancora entrati nel vivo della trattativa, con nuovi aggiornamenti in programma nei prossimi giorni.



IL FUTURO DI DUE GIOVANI - Non solo il rinnovo di Lorenzo Pellegrini: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le parti stanno infatti discutendo anche per quel che riguarda il futuro di due giovani che piacciono molto a José Mourinho, ovvero Nicola Zalewski, trequartista classe 2002, e Riccardo Ciervo, esterno offensivo classe 2002. Anche per loro il futuro immediato è molto caldo.