Il fastidio al flessore è tornato a farsi forte. Ieri Lorenzo Pellegrini ha detto addio al derby in anticipo e oggi svolgerà gli esami per capire l'entità dell'infortunio. Sembra improbabile che il capitano possa recuperare in vista delle prossime due sfide ravvicinate con Sassuolo e Torino. Quasi certo il ritorno nel 2023 insieme a Spinazzola, Dybala e Wijnaldum.