Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, ha parlato della trasferta della sua squadra contro la Cremonese. Lo ha fatto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole.



"Non avremo un approccio sbagliato, la Roma farà una grande partita. Siamo venuti qui per vincere. Sto bene, come ho sempre detto, tante volte non mi sentivo al meglio per via delle tante partite e pochi allenamenti. In questo periodo sono riuscito a lavorare e starò sempre meglio".