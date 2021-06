Accordo fino al 2024 per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. Lorenzo Pellegrini e la Roma da tempo fremono per dirsi sì, ma ancora non c'è stato l'incontro decisivo per il rinnovo. Mourinho ha chiamato il centrocampista per confermargli piena fiducia. L'intenzione da parte di tutti di chiudere l'accordo ed eliminare la clausola rescissoria c'è. Appuntamento però a dopo gli Europei.