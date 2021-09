Dopo l’ansia per Vina, Mancini e Diawara ecco quella per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è tornato poche ore fa dal ritiro azzurro a seguito di un infortunio muscolare rimediato in allenamento. Il capitano giallorosso ha abbandonato Coverciano “a scopo precauzionale”, ma c’è timore perché si tratti del riacutizzarsi del fastidio alla cicatrice del flessore sinistro (quello che gli ha fatto saltare l’Europeo). Quando il numero 7 rientrerà a Trigoria i medici del club valuteranno se sottoporlo a esami strumentali. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Si tratta del terzo infortunio che colpisce i giocatori della Roma in Nazionale. Pellegrini resta così in dubbio per la sfida al Sassuolo di domenica che segna l’inizio di un tour de force per Mourinho di 7 partite in 22 giorni.