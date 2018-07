Giornata di viste mediche per i giocatori della Roma, che domani scenderanno in campo a Trigoria per iniziare il ritiro 2018. Lorenzo Pellegrini è pronto a iniziare il secondo anno con i giallorossi, dopo il positivo esordio nella scorsa stagione, puntando ad un ruolo da titolare e da protagonista assoluto. Da Villa Stuart, il numero 7 ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti. Le sue parole:





“Abbiamo fatto tanti acquisti, speriamo di fare bene in campionato“.



Che stagione sarà?

Migliore dello scorso anno, magari fare bene con continuità. Dobbiamo migliorarci sia io che la squadra.



Ci siete anche voi per lo scudetto?

Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo fatto acquisti ma anche le altre squadre. Dobbiamo fare qualcosa di più. Il campionato è lungo, dobbiamo fare meglio dello scorso anno.



Ronaldo?

È il giocatore più forte al mondo al mondo. È una cosa positiva per il calcio italiano è per noi giovani è positivo.



Dopo l’addio di Nainggolan vi sentite più responsabilizzati?

Si, ma lo avrei sentito comunque. Ci dispiace della sua partenza, ma al di là del giocatore è un uomo che ti fa stare bene. Ci dispiace, ma pensiamo a noi.



Che potete fare di meglio in Champions?

È importante guardare a noi stessi, migliorarci e se lo facciamo qualche soddisfazione.



I nuovi acquisti possono spingerti ad andare via?

No, ho voglia di rimanere. So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il nostro spazio.