Tammy Abraham è nel mirino dell'Arsenal, che nel caso di qualificazione in Champions League potrebbe offrire circa 60 milioni alla Roma, lo riporta il Daily Star. Il club giallorosso però, non ha intenzione di accettare un'offerta simile, considerando anche che il Chelsea ha la possibilità di riacquistare il centravanti inglese per 80 milioni a partire dal 2023.