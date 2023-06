Carles Perez ha di nuovo le valigie pronte, e spera di imbarcarsi il prima possibile. Tornato alla Roma dopo il prestito al Celta Vigo, durante il quale il club spagnolo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo, l'attaccante ha espresso alla proprietà giallorossa il suo desiderio di tornare a giocare in Spagna. Il ritorno agli olívicos, non è escluso, ma tra le pretendenti che hanno mostrato interesse per il giocatore c’è anche il Girona. Il club, militante nella seconda divisione, ha messo gli occhi sul calciatore, ma la sua decisione finale dipenderà dalle offerte e dalle opportunità che si presenteranno nel corso della trattativa. In ogni caso, l’interesse sembra esser presente da parte di entrambe le squadre; resta dunque soltanto da capire quale sarà la scelta dell’esterno destro.