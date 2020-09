La serata di ieri è stata scossa dalle parole del presidente del Lione, Aulas, che ha inserito la Roma tra le pretendenti a Depay. Contattato da laRoma24, poi, il numero uno francese ha corretto il tiro parlando di "interesse non diretto" da parte dei giallorossi. E in effetti non ci sarebbe nessuna offerta ufficiale ma solo un sondaggio tramite intermediari. Il Barcellona è in testa alla corsa per Depay dopo aver iniziato i colloqui con gli agenti.