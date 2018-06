Sono giorni caldi per il futuro di Alessandro Florenzi. L'esterno giallorosso ha il contratto in scadenza nel 2019 ed al momento non ha ancora rinnovato con la Roma. Sul giocatore simbolo del club capitolino iniziano però ad esserci tante squadre interessate: secondo quanto riportato da laroma24.it, la pista più calda sarebbe quella battuta dal Chelsea, che sarebbe realmente interessato al talento romanista.