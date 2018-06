Il rebus Florenzi sta per essere risolto. Di quale colore sarà la fumata finale è ancora da capire, ma negli ultimi giorni la Roma e il giocatore si sono avvicinati e questa settimana Monchi, di rientro dalla Spagna, e l’agente Lucci hanno preso appuntamento per entrare nel merito del rinnovo di contratto del vicecapitano giallorosso, in scadenza nel 2019. Da colmare la forbice di un milione tra domanda (4) e offerta (3). Senza rinnovo Florenzi verrà messo sul mercato. Su di lui ci sono Atletico, Juve e Inter.