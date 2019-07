Come riporta Il Corriere dello Sport, il centrocampista della Roma Gerson ha declinato l’offerta di ingaggio pervenuta dai russi della Dinamo Mosca. Il giocatore classe 1997, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina, vuole fare ritorno in Brasile ed il Flamegno è la prima società che si è mossa per prendere informazioni.