Di giorno in giorno quella che sembrava la classica voce di fantamercato sta diventando sempre più reale. La Roma di Josè Mourinho fa sul serio per Cristiano Ronaldo, con il tecnico lusitano che potrebbe riabbracciare il connazionale allenato durante gli anni a Madrid. Una buona riuscita della trattativa che è sempre più probabile per i betting analyst, che offrono a 3,50 il passaggio in giallorosso di CR7, quota che sale a 5 secondo gli esperti, con la Roma comunque favorita numero uno in caso di addio al Manchester United. Le principali minacce per i campioni della Conference League sono rappresentate dal Chelsea, offerto a 6 volte la posta, e il Bayern Monaco, fissato tra 6 e 7,50. Sale a 9 un romantico rientro in patria nello Sporting Lisbona, società che lanciò Cristiano Ronaldo nel grande calcio, mentre vale 15 un possibile ritorno alla Juventus, squadra per la quale ha giocato tra il 2018 e 2021, leggermente favorita su un’altra ex storica, il Real Madrid: un’esperienza 2.0 ai Blancos del fenomeno portoghese viene data a 16, molto lontana rispetto all’arrivo alla Roma, in cerca del grande colpo che potrebbe riportare i capitolini a lottare per il vertice della Serie A.