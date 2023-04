Continua il lavoro incessante della Roma per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Indipendentemente dalla permanenza di Josè Mourinho, che comunque appare vicina, il gm giallorosso Tiago Pinto ha sul suo taccuino diversi giocatori a parametro zero sui quali mettere le mani.



IL PROFILO - Secondo quanto riportato da diversi media, uno di questi è Youri Tielemans, centrocampista del Leicester. Il belga è in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore è attualmente impegnato per non far retrocedere le Foxes, ma sembrerebbe molto propenso a vestire la maglia della Roma il prossimo anno.