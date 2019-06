Il nuovo nome per l’attacco della Roma è quello di Andrea Petagna. L’attaccante della Spal ha appena cocluso la sua miglior stagione, segnando 16 reti in Serie A. Con 24 anni ancora da compiere, può essere considerato un colpo di prospettiva. Come scrive Il Messaggero, la Roma si sarebbe informata della sua situazione con la Spal. Il prezzo per l’attaccante si aggira sui 25 milioni.