Bournemouth, ma non solo. Justin Kluivert è uno dei giocatori con cui la Roma vuole e deve fare cassa. L’olandese ha disputato una buona stagione al Valencia e ora cerca una nuova destinazione che sembra essere la Premier. Il Bournemouth però e non è tuttavia l’unico club interessato. Anche il Lipsia si è recentemente unito alla corsa per Kluivert. Si tratterebbe di un ritorno: l’esterno offensivo vi ha trascorso parte della stagione 2020/21 in prestito. Per lasciar partire il giocatore la Roma chiede 10 milioni di euro. Al momento sembra comunque in vantaggio il club inglese.