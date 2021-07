C'è anche Reinildo Mandava nella lista di Tiago Pinto per sostituire l'infortunato Spinazzola (operato poche ore fa al tallone d'Achille). Secondo i media francesi Mourinho segue il terzino del Lille già dai tempi del Tottenham. Il prezzo per Reinildo si aggira sui 15 milioni, ma la Roma potrebbe sfruttare il contratto in scadenza nell'estate 2022 e abbassare intorno agli 8-10 milioni.



NIENTE COPPA D'AFRICA - Il 27enne, tra i protagonisti della stagione trionfale del Lille,nèato in Mozambico ma non è tra i partecipanti alla Coppa D'Africa del prossimo gennaio visto che la sua Nazionale non si è qualificata. Un elemento positivo in più.