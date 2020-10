Michele Uva ha lasciato il ruolo di vicepresidente dell'Uefa con 4 mesi di anticipo. In molti vedono lo zampino della Roma dietro la scelta visto che Friedkin lo vorrebbe come direttore generale del club. Ma l'ex dirigente Figc ​ ha in tasca pure un’offerta per entrare nel comitato organizzatore del mondiale in Qatar. Lo riporta il Messaggero.